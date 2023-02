Groene Ster verbaast zichzelf met dominantie: ‘Ze kwamen ineens al met bloemen de baan op’

Geen kampioensstress bij de badmintonners van Groene Ster. Want als je geen wedstrijd verliest in de competitie, dan hoef je ook niet op het scherpst van de schede te spelen tegen het eind. Én ben je ver voor het eind al zeker van de titel. ,,We wisten dat het mogelijk was om te promoveren, maar dat het zo makkelijk zou gaan, hadden we zelf ook niet verwacht.”

Groene Ster leek zijn plek te hebben gevonden in de vijfde divisie. Dat bleek vorig jaar nog maar eens een keer toen de badmintonners in de middenmoot eindigden. Promotie was mogelijk, maar niet het doel. Dit jaar blijkt ineens dat de club deze divisie ontgroeid is en iedere tegenstander werd vrij eenvoudig opzij gezet.

De verbeterde resultaten zijn deels te herleiden naar twee nieuwe namen in de selectie van vijf spelers. Eén daarvan is Gerko Luijkx, die overkwam van VELO uit Wateringen, waar hij het eerste team niet haalde. Opvallend genoeg is deze nieuwkomer de enige speler die zelf ook uit Zevenbergen komt. De twintigjarige badmintonner verliet zijn dorp een aantal jaar geleden om op een hoger niveau te kunnen spelen, maar daar raakte hij ook snel weer op uitgekeken.

Verschil niet zo groot

,,Ik ben vroeger bij deze club begonnen", zegt Luijkx. ,,Bij andere clubs hoopte ik op een hoger niveau te komen en uiteindelijk is de vierde divisie het hoogste wat ik daar heb gehaald. Groene Ster speelde in de vijfde divisie, dus het verschil was niet heel groot.” Na een seizoen gaat hij nu dus met zijn eigen dorpsclub weer naar die vierde divisie.

Opvallend is dat hij dat zonder dorpsgenoten in de selectie doet, maar dat doet niets af aan de hechtheid van de groep, vindt hij zelf. ,,Sommigen spelen hier al heel erg lang, dus de binding met de club is er wel degelijk. We kennen elkaar ook allemaal al van toernooien, dus het team is eigenlijk een beetje ontstaan uit vriendschappen.”

Ontspanning in plaats van stress

Het bleek al snel een succesformule, want iedere speeldag eindigde een ruime overwinning. Het kampioenschap leek een kwestie van tijd en dat zorgde voor ontspanning in het team, ook bij Luijkx. ,,Ik wist wel dat het eraan zat te komen, maar was eigenlijk niet bezig met het moment waarop we echt kampioen konden worden.”

Met nog drie duels te gaan, beleefde hij zijn wedstrijden als alle andere, maar er was opvallend veel publiek langs de kant. ,,Ik zag al dat er veel mensen van de club kwamen kijken, maar legde de link nog niet echt. Toen we ons vijfde potje van die dag wonnen, kwamen ze met bloemen de baan op. We waren blijkbaar al kampioen.”

Brabantse kampioenschappen

Na het behalen van het kampioenschap zijn er nog wat wedstrijden te spelen, maar er wordt al vooruitgekeken. De zinnen zijn alweer gezet op de Brabantse kampioenschappen, waar Groene Ster het op gaat nemen tegen de andere vijfde divisiekampioenen uit de provincie. ,,Die willen we winnen, want dan mogen we ook naar de landelijke kampioenschappen. Dat zou een mooie voorbereiding zijn op ons seizoen in de vierde divisie”, besluit Luijkx, die als enige al ervaring heeft in die competitie. Nu mag hij dat gaan doen namens zijn eigen dorp.