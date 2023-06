Groene vrijwilligers zetten Ossendrecht in bloei: ‘Hondseind nu de mooiste straat van de gemeente’

Vier woningen op de plek van varkens­stal­len; de gemeente­raad van Sint-Michiels­ges­tel is akkoord

SINT-MICHIELSGESTEL - Een varkenshouder aan de Halderse Akkers in Sint-Michielsgestel mag verder werken aan de ontwikkeling van vier woningen in het buitengebied. 4700 meter aan stallen zijn gesloopt. De gemeenteraad stemde donderdagavond in met de nieuwe ontwikkeling in het buitengebied.