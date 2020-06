GroenLinks-klimaatbeleid onder FvD-bewind: een onwennige dag in de Brabantse politiek

DEN BOSCH - De rubberbootjes voeren deze week de straten van Helmond. En in de weken ervoor was het juist de aanhoudende droogte die voor veel hoofdbrekens zorgde. Klimaatbeleid is daarom broodnodig, zo benadrukte kersvers gedeputeerde Peter Smit (FvD) tijdens zijn eerste serieuze politieke debat.

Het was in het Brabantse provinciehuis een lange vrijdag vol onwennigheid. In een andere, grotere zaal vanwege de coronamaatregelen beleefden gedeputeerden Wil van Pinxteren (Lokaal Brabant) en Peter Smit (Forum voor Democratie) hun inhoudelijke vuurdoop. Beiden leunden nog sterk op het werk van hun voorgangers en ambtenaren. Niet heel gek overigens, want ze verdedigden allebei een nogal omvangrijk dossier terwijl ze koud een paar weken in functie zijn.

In het geval van Smit was dat de klimaat- en droogteaanpak waarvoor de provincie de komende tien jaar in totaal 68 miljoen euro uittrekt. Die moet leiden tot een betere aanpak van de droogte in de zones rondom natuurgebieden, bijvoorbeeld via verhoging van de grondwaterstand. In feite een erfenis van de vorige gedeputeerde Rik Grashoff (GroenLinks), die vorige maand afscheid nam toen de oude middencoalitie moest wijken voor het nieuwe rechtse provinciebestuur. Die nam het klimaatplan echter over. Grashoff kreeg zelfs de welgemeende complimenten van zijn opvolger Smit: ,,Ik beschouw het als een luxe dat ik een dossier krijg dat hij zo voortvarend heeft opgepakt.”

Klimaatmoeras van Grashoff

Met name de PVV probeerde Smit - en ook de FvD-fractie - daarop met de rug tegen de muur te zetten. Want Forum geloofde toch net als de PVV óók niet in door de mens veroorzaakte klimaatverandering? ,,Heel veel klimaatreligie wordt in deze visie als een gegeven beschouwd”, vond PVV-voorman Alexander van Hattem. ,,Het lijkt erop dat Forum door GroenLinks-drammer Grashoff het klimaatmoeras wordt ingetrokken.”

Forum hanteerde daarop de redenering dat - menselijke invloed of niet - het klimaat hoe dan ook verandert. En dat maatregelen om beter te anticiperen op verdroging van de natuur én hoosbuien zoals in de afgelopen dagen dus hard nodig zijn. Hoe dat in en rond verschillende gebieden precies gaat gebeuren, gaat Smit nu samen met onder meer waterschappen, terreinbeheerders en boeren verder uitwerken.

