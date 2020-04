GroenLinks, SP, D66 en PvdD in Brabant: ‘onderzoek verband tussen slechte luchtkwaliteit en coronahaarden’

De vraatzuch­ti­ge buxusmot is definitief op zijn retour

8 april EINDHOVEN - Het is nog niet zo lang geleden dat veel Brabantse tuinen er verfomfaaid uitzagen. Grijze, kaalgevreten buxussen – toen nog een veelgebruikte haagplant – zorgden voor een ietwat mistroostig beeld in vele wijken. Maar de aanstichter – de buxusmot – is zeker in zuidelijk Nederland op zijn retour.