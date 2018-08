Groot onderzoek naar verdrinkingen in zwembaden en buitenwater

BRABANT - De Nationale Raad voor Zwemveiligheid start een groot onderzoek naar verdrinkingen en zwemongelukken in Nederland. Dat moet uitwijzen hoe het aantal ongelukken in zwembaden en buitenwater nog beter voorkomen kan worden. De afgelopen maand kwamen vier Brabanders om het leven door zwemongelukken.

In deze nog niet eerder op zo'n grote schaal gehouden studie, kijken de onderzoekers naar de precieze omstandigheden waaronder een persoon verdronken is of in de probblemen kwam in het water.

Vier doden de afgelopen maand

De afgelopen maanden kwamen in Brabant meerdere mensen om het leven in buitenwater. Zo waren hulpdiensten 15 juli druk bezig met de zoektocht naar een vrouw die vermist was in het Laco Strandbad bij Nuenen. Haar lichaam werd een dag later gevonden.