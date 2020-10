Groothandel open voor ‘gewone’ mensen: ‘Je kijkt je ogen uit’

Luister hier Val allemaal maar kapodcast | ‘Toen ik voor het eerst Rage against the Machine hoorde wilde ik het liefst tussen de pogo springen’

22 oktober Björn van der Doelen hoorde voor het eerst van Rage against the Machine toen hij met zijn zus op pad was. De eerste tonen van ‘Killing in the name of’ klonken en zuslief beschermde haar broer door hem even van de dansvloer af te halen. Want één ding is zeker: dan wordt er volle bak gepogood. Dan gaat het publiek los.