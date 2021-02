Grootste heroïnevondst ooit in Nederland: megalading verstopt tussen Himalayazout

Vanaf lunchtijd gaan we massaal niezen: verwar de hooikoorts­klach­ten niet met corona

22 februari Voorspelling: heel wat mensen zullen vandaag gaan niezen. En dan vooral vanaf lunchtijd. Vanaf dan zijn er namelijk redelijk veel pollen in de lucht. Waarschuwing: verwar hooikoorts niet met corona. De zogenoemde ‘pollenpoli’ van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond geeft op de dagelijkse hooikoortskaart aan dat er ‘redelijk veel’ pollen in de lucht zijn.