‘Grootste ketamineboer’ van Nederland viert tot verbijstering van rechtbank vakantie in de zon

indebuurt.nl Afstrepen! Doe de officiële indebuurt kermisbin­go

Tijdens de Tilburgse Kermis van 21 tot en met 30 juli is er een hoop te doen. Van een suikerspin eten tot een ritje wagen in de Airborne of een dragshow bezoeken of een festival pakken. Hoog tijd voor een bingo! Als je deze activiteiten allemaal volbracht hebt, is je kermis uitgespeeld.