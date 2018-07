Grote Brabantse natuurbranden blijven uit in enorm droge natuur: 'Maar het is wachten op de volgende'

Vergeleken met vorige week blijft de overlast met grote natuurbranden nog uit. Toen kwamen vijftig meldingen in een halfuur tijd binnen bij de brandweerkorpsen in de regio. ,,Het is nu nóg droger dan vorige week, dus het is wachten op de volgende brand", meldt de woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Vorig weekend kwam melding na melding binnen over grote natuurbranden. Een hectare bos stond bij Alphen in brand. De Rucphense Heide en de heide bij Tilburg Reeshof stonden in brand. Er was een forse bermbrand bij Halderberge, 'waar erger werd voorkomen' en een graansilo bij Bergen op Zoom stond in de fik.

Droogte

Hoe komt het dat er nu niks aan de hand is en er geen grote stukken natuur in brand staan? ,,Dat lijkt inderdaad zo", zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio. Maar dat is eerder stilte voor de storm. Er woeden inderdaad nog steeds veel bermbranden, blijkt uit de 112-meldingen van sites als P2000. ,,Alleen zijn er nog geen grote natuurbranden geweest de afgelopen dagen. Maar die kunnen zomaar weer ontstaan." Want er is nog steeds een probleem: ,,Het weer is zó droog dat we in opperste paraatheid staan."

Er woeden nog veel steeds bermbranden, alleen geeft de Veiligheidsregio nu vooral aandacht 'aan de echt grote branden die veel impact hebben'. De brandweer rukt wel voor ieder bermbrandje uit, alleen maakt de Veiligheidsregio niet overal meer melding van. Mocht een bermbrand niet onder controle komen, dan kan het zomaar zijn dat die binnen een uur heel groot is. ,,Uiteraard melden we dat dan wel."

Helpt regen morgen?