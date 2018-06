Grote brand bij C&T Technics in Uden

Justitie ging nóg verder en probeerde BD-journalist af te luisteren, ook gesprekken afgetapt

12 juni DEN BOSCH - Justitie is haar boekje nóg verder te buiten gegaan in het onderzoek naar het burgemeesterslek in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie wilde een gesprek tussen BD-verslaggever Jos van de Ven en één van de verdachten in een horecagelegenheid afluisteren.