Grote brand breekt uit in hal van agrarisch bedrijf, tientallen koeien worden uit naastgelegen schuur gehaald

updateOSS - In Oss is vrijdag rond 17.15 uur een grote brand uitgebroken in een hal van een agrarisch bedrijf in het buitengebied van Oss. In het gebouw aan de Mikkeldonkweg wordt hooi en diesel opgeslagen. Op dit moment wordt een naastgelegen stal met tientallen koeien ontruimd. ,,Hopelijk lukt het om alle dieren naar buiten te brengen.”