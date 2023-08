Grote brand in boerderijwinkel in Drongelen, brandweer massaal aanwezig

‘Echte cafés... ach, die zijn er nog maar weinig’, boek over 125 jaar Gestelse kroeghisto­rie in de maak

SINT-MICHIELSGESTEL - Ze zijn er al een paar jaar zoet mee: een boek waarin zeker dertig spraakmakende of bijzondere cafés in Sint-Michielsgestel aan bod komen. Waar volk is, wil volk zijn moet volgens de schrijvers voor Gestelaren een feest van herkenning zijn.