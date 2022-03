Grote brand uitgebroken in stal in Oploo, geen dieren aanwezig

Een woordvoerster van de Veiligheidsregio zegt dat de stal volledig in brand staat. ,,In de stal is geen levend vee aanwezig. Deze wordt gebruikt als opslag, er staat voornamelijk hout in. ” Naast de stal is een woning. De brandweer is uitgerukt met drie tankauto's en twee hoogwerkers. Ook is een groot watertransport ingezet.