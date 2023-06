Grote brand verwoest schuur in Beers: glasdeeltjes van zonnepanelen dwarrelen neer in wijde omgeving

Dief rukt sieraad van hals van man (71) in centrum van Roosendaal

ROOSENDAAL - Een 71-jarige man is dinsdagmiddag van zijn ketting beroofd in het centrum van Roosendaal. Dat gebeurde nadat hij de dief eerder de weg naar een parkeergarage wees. Met de ketting in zijn handen ging de de dader ervandoor vanaf de Nieuwe Markt.