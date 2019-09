Grote Clubactie: kinderen weer ‘verplicht’ de deuren langs

Mariënhage en Stadswan­del­park centraal op Open Monumenten­dag in Eindhoven

11:15 EINDHOVEN - Vorig jaar gingen veel bezoekers van de Open Monumentendag een kijkje nemen bij de middeleeuwse muur in het complex DomusDELA. Nu, een jaar later, is de verbouwing bijna klaar en gunt DELA het publiek een voorproefje op zondag 15 september, de landelijke Open Monumentendag.