Grote optochten en keihard meezingen: nagenieten van de carnavalsmaandag

De grote optocht in de Oeteldonkse binnenstad was er eentje voor in de geschiedenisboeken. Na drie jaar afwezigheid konden Oeteldonkers eindelijk weer genieten van een spectaculaire optocht door de bomvolle straten. De Pereplukkers gingen er met de eerste prijs bij de wagens vandoor.

Schorre keel van het meezingen

Niet iedereen trok de binnensteden in. In de Kastanjehof in Geldrop vierden zo’n honderd senioren carnaval. Wie nog goed genoeg ter been was, deed mee in de polonaise. De rest genoot net zozeer als de jeugd op het Stratumseind. ,,Wat dansen en springen betreft is het zo’n beetje gedaan. Als je oud bent, kun je niet meer alles. Maar genieten is het wel”, aldus de 87-jarige Wil Liefhebber (87).