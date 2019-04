Grote Rekendag: Kun jij de rekentoets foutloos maken?

Guus Meeuwis en Kraantje Pappie op WiSH Outdoor

7:32 BEEK EN DONK - Guus Meeuwis is dit jaar één van de grote publiekstrekkers van WiSH Outdoor in Beek en Donk. Hij treedt op zondag 7 juli. Dat gaat de organisatie later vandaag bekend maken. Naast de Brabantse zanger heeft WiSH ook Kraantje Pappie, illusionist Hans Kazan en de dj’s Charly Lownoise en Mental Theo gecontracteerd.