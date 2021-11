Grote toename Nederlandse gasten in Belgische restaurants: ‘Hier mag je de hele avond tafelen’

Ook in de Belgische horeca zijn coronamaatregelen van kracht. Zonder QR-code, in België het Covid Safe Ticket geheten, kun je niet op café of restaurant. Als je je verplaatst, is een mondmasker verplicht. Maar een verplicht sluitingsuur? Daar wil de overheid voorlopig niet aan. Dat klinkt Nederlanders als muziek in de oren, weet Bart De Vos van brasserie Renard in Stekene, op een kilometer van de grens met Kapellebrug. ,,’s Avonds is het hier veel drukker met Nederlanders.” Volgens De Vos is de invasie begonnen na de aankondiging dat de horeca bij ons om 20.00 uur moet sluiten. Ook in Antwerpen en Gent komen sindsdien aanzienlijk meer Ollanders.