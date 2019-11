Grote zorgen over schietpartijen op straat: Je bent jong en je schiet wat

Zelfmoord zonder vragen: ‘Ik wist waar, wanneer en hoe ik mijn broer zou vinden’

14:46 RIEL - Van kinds af aan vocht hij tegen zichzelf. Vrienden en familie gaven zijn leven wat kleur, toch bleef de wereld van Jan Verhoeven uit Riel grijs. Hij was niet gek, niet ziek. Maar had wel een doodswens. Zijn familie vertelt nu zijn verhaal, ook in boekvorm. „Want zelfdoding hoeft geen geheim te zijn.”