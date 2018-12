Gruwelijke dood van papegaai in België schokt Udense Kitty: ‘Ik huil maar door, Rambo hoorde bij ons’

Rambo, een van de best opgeleide papegaaien in België, werd zaterdag in het Belgische Westmalle door een jager uit de lucht geschoten en verscheurd door zijn honden. Tientallen eigenaren van papegaaien over heel Nederland reageren geschokt en zetten hun Facebook-profiel op zwart. Voor hen was Rambo een begrip en een van de meest waardevolle free flight vogels in de Benelux.