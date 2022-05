Gruwelijkheden van de oorlog móeten doorverteld blijven worden, en daar helpen deze ‘nazi-wagons’ in Vught bij

met video Veel schade en een gewonde in Brabant na hevige onweersbui­en in hele provincie

Op verschillende plekken in Brabant ging het donderdag aan het begin van de middag flink tekeer en worden veel stormschades gemeld. In Oisterwijk zijn door zware regen- en onweersbuien diverse woningen onder water komen te staan. In Son en Breugel stortte een manege gedeeltelijk in en in Waalre raakte een fietser gewond. Het KNMI heeft donderdagmiddag om 15.00 uur code oranje weer opgeheven voor Noord-Brabant.

19 mei