Guerilla marketing met een drugslab? Het lijkt meer op kamikaze marketing

Van Woensd­recht naar Bethlehem: de herdertjes­tocht 2.0

WOENSDRECHT - Even leek het erop dat de herdertjestocht in Woensdrecht voorgoed verleden tijd was. Maar een groepje enthousiastelingen heeft het stokje overgenomen van het oude bestuur en geeft het evenement een nieuw leven. Maar wel op een andere manier.