Guido Weijers geniet van z'n koffie en Roy Donders maakt releasedatum nieuwe muziek bekend

Sieb, écht de allereer­ste baby van 2020 in het Bredase Amphia

30 januari Sieb was de allereerste baby van 2020 in het Bredase Amphia ziekenhuis. De kleine jongen werd niet genoemd in het persbericht. Hij kwam levenloos ter wereld. Zijn ouders zijn verdrietig maar ook heel trots. Dát willen zij graag vertellen.