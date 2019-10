Guido Weijers is in de wolken en Onno Hoes krijgt een make-over

Dit artikel wordt gedurende de dag ververst.

Staat hij niet achter een dj-booth te dansen, dan is het wel ergens anders. Vandaag doet dj La Fuente het achter het stuur. Of dat heel slim is, betwijfelen we.

Guido Weijers is in de wolken. Letterlijk in figuurlijk. Letterlijk omdat hij in een vliegtuig zit, figuurlijk omdat hij nog steeds met zijn hoofd op zijn vakantiebestemming in Egypte is.

Onno Hoes heeft er maandagochtend al een complete make-over opzitten. Speciaal voor zijn bezoekje aan Goedemorgen Nederland werd hij in de make-up gezet. Poedertje hier, poedertje daar, lachen maar!

* EXPEDITIE ROBINSON SPOILER-ALERT *

Ja hoor, he made it! Hugo Kennis heeft de samensmelting gehaald. Sterker nog: hij is de eerste finalist van Expeditie Robinson. Als hij zijn plekje weet te behouden althans...

Hij viel ruim 100 kilogram af, maar een sixpack is bij Marc van der Linden nog ver te zoeken. In plaats daarvan heeft hij stokbroden die verticaal over zijn lichaam lopen. Niet onze woorden!