Gulle gever doneert tienduizenden euro's aan MS-patiënte Willeke Kafoe

TILBURG - De noodkreet die de vriendin van de zieke Willeke Kafoe vorige week deed in het Brabants Dagblad heeft het gewenste effect. Tientallen mensen doneerden de afgelopen dagen voor de behandeling van de MS-patiënte in Moskou. Onder hen een gulle gever die in één klap meer dan 20.000 euro stortte.

Volledig scherm Willeke Kafoe met dochtertje Indy in oktober, toen het nog iets beter met haar ging. © Beeld Werkt Willeke hoorde vorige week van haar arts in Rusland dat ze geholpen kan worden, mits ze binnen drie maanden start met haar stamceltherapie. Die wordt in Nederland nog niet aangeboden. De behandeling in het ziekenhuis kost daar tienduizenden euro's. Daarvan was op dat moment nog 30.000 euro nodig. Tot overmaat van ramp werd ook nog eens één van de spaarpotjes die het paar in Tilburgse winkels had neergezet gestolen.



Na terugkomst in Tilburg, afgelopen vrijdag, kwamen Willeke en vriendin Marielle in een 'rollercoaster' terecht. Ze werden overspoeld met lieve berichten en nieuwe giften. Daaronder veel mensen die een klein bedrag doneren, maar ook één persoon die direct alle kosten wilde betalen. Dat komt neer op meer dan 20.000 euro.

Anoniem

Wie het is blijft voor de buitenwereld geheim. ,,Het verhaal had hem erg aangegrepen. Hij is hier maandag geweest voor een hartverwarmend gesprek. Hij heeft de situatie met de gift volledig veranderd.''

Marielle smeekte vorige week nog om een gulle gever, die desnoods het bedrag zou lenen. Maar zelfs daarvan is geen sprake. De donateur hoeft het geld niet terug. ,,Engelen bestaan echt'', zegt Marielle. Willeke en zij hebben er nog een nachtje over geslapen, maar besloten dinsdag dat ze niet anders konden dan deze kans met beide handen aangrijpen.

Quote Het verhaal had hem erg aangegrepen. Hij is hier maandag geweest voor een hartverwarmend gesprek Marielle Kafoe

Zwaar proces

Er is al contact geweest met de Russische arts die de behandeling gaat uitvoeren. ,,Ook hij was zó ontzettend blij.'' Waarschijnlijk vliegen Willeke en Marielle op 22 maart naar Moskou en start de behandeling een dag later. Grofweg worden tijdens de stamceltherapie nieuwe stamcellen gekweekt, die de zieke MS-cellen in het lichaam van Willeke moeten vervangen. Het is een zwaar proces, dat ongeveer een maand duurt.

Maar het is het waard, stelt Marielle. ,,De uitbreiding van de ziekte wordt sowieso gestopt. In het slechtste geval blijft het zoals het nu is, maar de kans is heel groot dat Willeke over een jaar weer kan lopen. En het allerbelangrijkste: de kans dat ze aan MS overlijdt is dan verdwenen.''

Acties afbouwen

De verschillende acties die zijn opgezet worden nu langzaam afgebouwd. De beloofde tasjes die ze zouden maken, komen er nog wel. Deze dinsdagavond worden de donateurs bedankt in restaurant 't Zusje in Tilburg. Daar houden zij een benefietdiner. Marielle: ,,Ik wil alle mensen die hebben gedoneerd heel erg bedanken. De laatste dagen heb ik allemaal engeltjes om me heen. Dat maakt het heel bijzonder.''