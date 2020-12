Guus Dam raakt als oude weduwnaar in Plus-reclame een gevoelige snaar

Vaker ruzie over de erfenis: ‘We hebben ook steeds meer vermogen, dus er iets is om ruzie over te maken’

9 december EINDHOVEN - Er is geld van de rekening verdwenen, valt daar nog iets tegen te doen? Zoals het in het testament staat, is het niet bedoeld, maar hoe kan ik dat aantonen? Het zijn enkele veelgestelde vragen waar erfrechtadvocaat Joost Diks antwoord op geeft in de podcastserie ‘De Erfrechtadvocaat’.