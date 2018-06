Guus geniet na met de aftermovie en LaFuente heeft een nieuwe Porsche

BRABANT BYTESKorte updates van de sterren op social media - wij smullen ervan. In de rubriek Brabant Bytes struint de redactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekende Brabanders. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Nagenieten

Was jij erbij in het Philips Stadion? Guus Meeuwis trad vorige week voor in totaal honderdduizenden toeschouwers op tijdens Groots met een Zachte G. Zaterdag kwam de aftermovie uit.

Nagenieten! #grootsmeteenzachteg #aftermovie Een foto die is geplaatst door null (@guus.meeuwis) op 16 Jun 2018 om 2:51 PDT

'Lul niet! Ohoooh'

De Eindhovense dj LaFuente loopt tijdelijk op krukken na een motorongeluk. Veiliger rijdt hij misschien met vier wielen onder zijn kont. Waarom geen nieuwe?, dacht de autoliefhebber. Zaterdag presenteerde hij zijn gloednieuwe Porsche aan een vriend, die er behóórlijk van onder de indruk was.

HIS FIRST REACTION TO MY NEW RIDE IS PRICELESS. 🏆🚀 (LINK IN BIO) @jayjayboske Een foto die is geplaatst door null (@djlafuente) op 16 Jun 2018 om 1:08 PDT

'Wat een ellende'

Maak eens een scherpe én leuke selfie met je telefoon. Voor sommige mensen is dat geen kattenpis. Vughtenaar Marc van der Linden deed zo zijn best, maar na dertig pogingen zat er nóg geen goede selfie bij. 'Wat een ellende'.

Het lukt mij niet om een fatsoenlijke selfie te maken. Waar andere mensen in één keer een leuke foto van zichzelf maken, heb ik al minimaal 5 pogingen nodig voor de juiste afstand en in de goede richting kijken. 🙈Na 30 pogingen heb ik het maar opgegeven. Of mijn ogen zijn dicht, of ik kijk zoals een hert in de koplampen van een naderende auto of alsof ik ieder moment in slaap kan vallen... En op de overige foto’s vergeet ik te lachen. 🙀 Wat een ellende 😂😂 Een foto die is geplaatst door null (@marcvanderlindenm) op 15 Jun 2018 om 22:59 PDT

Geheel ontspannen

Stralen op de rode loper. Voor de één doodeng, de ander lijkt ervoor geboren. Sylvia Hoeks past ongetwijfeld in die laatste categorie, zo bewees ze vrijdagavond op het Italiaanse Filming Italy Sardegna Festival.

Red carpetty stuff #filmingitalysardegnafestival 🙃, wearing beautiful @ronaldvanderkemp ✨ 📸 by bestie @sylviavanderklooster ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@sylviahoeks) op 15 Jun 2018 om 14:21 PDT

Another day at the office

Als er iemand geniet van dit WK voetbal, is het Pierre van Hooijdonk wel. Pi-air mag regelmatig aanschuiven in de gigantische studio van NOS Studio Sport, waar hij de wedstrijden analyseert. Dit gloednieuwe 'kantoor', waar heel Nederland naar kijkt, vraagt natuurlijk ook om een nieuwe outfit.