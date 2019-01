Guus Meeuwis bedankt Feyenoord en Klaas Dijkhoff proost met zijn kleine ‘kielemaotje’

Brabant BytesKorte updates van onze eigen Brabantse sterren op social media, wie houdt daar nou niet van? In de rubriek Brabant Bytes struinen wij het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van onze eigen BB’s, oftewel: Bekende Brabanders.

Carnaval en zijn dochter. De twee misschien wel belangrijkste dingen in het leven van Klaas Dijkhoff? De combinatie van die twee maakt het natuurlijk helemaal af. En dat dan in de allerkleinste carnavalskroeg. Wat gezellig Klaas, proost!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@klaasdijkhoff) op 27 Jan 2019 om 7:54 PST

Een beetje PSV’er was niet geheel ontevreden met het resultaat van Feyenoord vanmiddag tegen Ajax natuurlijk. En wie viert er dan in het stadion, een kléin beetje onherkenbaar, ook een feestje? Guus Meeuwis natuurlijk!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@guus.meeuwis) op 27 Jan 2019 om 7:30 PST

De Vodgasten zijn terug! Genieten dus weer van onder andere Guido Weijers. Hij kondigt 'm alvast even aan in een leuke video.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@guidoweijersofficial) op 27 Jan 2019 om 8:01 PST

Als je Sylvie Meis bent, dan zie je er tijdens het sporten of na het sporten niet afgepeigerd, moe en bezweet uit. Nee dan straal je altijd! Alhoewel dit natuurlijk gewoon een aardig reclameplaatje is..

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@sylviemeis) op 27 Jan 2019 om 10:37 PST

Zo vlekkeloos als Sylvie eruit ziet bij het sporten, zo níet vlekkeloos is Marianne Vos. Ze sprint door de modder en verovert ze de derde plek. Step, step, cha cha slide...

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@mariannevosofficial) op 27 Jan 2019 om 10:27 PST

Iemand die even niet aan het sporten is maar de verjaardag van zijn dochter viert met een enorme taart? Hirving Lozano! Zijn prinsesje is jarig en ziet er samen met haar vader dolblij uit met een prachtige eenhoorntaart.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@hirvinglozano) op 27 Jan 2019 om 8:39 PST

Nóg meer rondjes rennen? Dacht het niet! En als iemand dat wel van haar verwacht, dan gooit voetbalster Jackie Groenen ze gewoon in het water.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@jackie_groenen_14) op 27 Jan 2019 om 9:49 PST

Voor de honderdste keer was hij onderdeel van de Vrienden van Amstel en dat wordt natuurlijk ‘groots’ gevierd met een hoop cadeautjes én bier. Guus Meeuwis is maar wat trots op zijn vrienden en blij dat hij dit al zo lang (met succes) mag doen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@) op 27 Jan 2019 om 4:49 PST

Niet alleen Guus geniet van zijn deelname aan de Vrienden van Amstel, ook voor Jeroen van Koningsbrugge is het iedere keer weer een feestje. Ook hij geniet van zijn ‘kennissen’ zoals Guus met zijn Manon en Kraantje Pappie.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@jeroentjes) op 27 Jan 2019 om 5:14 PST

Guus Meeuwis heeft trouwens nog wel meer te vieren. Hij woont namelijk samen met zijn vriendin Manon Meijers in Tilburg. En daar proosten ze natuurlijk op! En dan ook nog eens de blouse van je vriend aan doen, moet kunnen!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Jan 2019 om 8:19 PST

Ze heeft een hartstikke leuke lach en hele mooie jas maar moet wel even uitkijken dat ze niet wegwaait met haar ‘blije bakkes’. Gwen van Poorten loopt in Sidmouth in Engeland een trap op en moet zich daarbij goed vasthouden.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@gwenvanpoorten) op 27 Jan 2019 om 4:10 PST

Wat een spierbundels zeg. Maar dat niet alleen, ze zijn ook allebei zakenmannen, aldus Rico Verhoeven. Twee atleten, twee zakenmannen, één doel: GREATNESS. Zo te zien hebben ze het dik voor elkaar samen, de vechtlust straalt er vanaf.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@ricoverhoeven) op 27 Jan 2019 om 3:43 PST

Johan Vlemmix is dit weekend in Amsterdam te vinden. In het Tuschinski dan om precies te zijn. Hij heeft het er zo te zien prima naar zijn zin met al zijn vrienden en doet ons ook nog even allemaal de groetjes. En dat met zo'n mooie strik om van de Nederlandse vlag!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@johanvlemmix) op 27 Jan 2019 om 5:56 PST

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@johanvlemmix) op 27 Jan 2019 om 3:17 PST

Als er iemand weet hoe je in iedere willekeurige ruimte van je huis sexy op de foto kan gaan, is het wel Beertje van Beers. Zo heeft ze zichzelf hier op het aanrecht gezet. Ze is helemaal zen na een Misogi-ritueel wat ze heeft uitgeprobeerd.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@beertjevanbeers) op 27 Jan 2019 om 3:10 PST

Het lifestyle magazine Talkies bestaat al 25 jaar. En dat moet gevierd worden natuurlijk. Dat doet onze eigen Lonneke Nooteboom dan ook graag met haar eigen ‘toppers’: Nicolette van Dam en blogger Roos van der Aa.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@lonnekenooteboom) op 27 Jan 2019 om 1:49 PST

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@lonnekenooteboom) op 27 Jan 2019 om 1:04 PST

Kleine jongetjes worden groot. Zo ook Domien Verschuuren, hij is alweer 31 maar het is niet direct aan hem te zien hoor. Of toch wel?