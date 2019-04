Guus Meeuwis belooft nieuwe muziek en Gwen van Poorten gaat graag op koelboxen zitten

Bredanaar door ‘dochter’ opgelicht via WhatsApp: ‘Je voelt je enorm bescheten’

14:51 BREDA - Paul van den Heuvel uit Breda wil iedereen waarschuwen: trap er niet in. In appjes van mensen die zich voordoen als een familielid en daarna zeggen dat ze financiële problemen hebben. De 57-jarige Bredanaar werd op die manier opgelicht en is nu ruim 1700 euro armer. “Ik voel me enorm bescheten. Maar het kan iedereen overkomen.”