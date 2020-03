Guus Meeuwis en management voor grote uitdaging met Groots-concerten begin juni

,,Een uitdaging", noemt manager Mireille Versteeg het. Zij wil nog niets weten van een afgelasting van de jubileumeditie van de concertreeks. ,,We bekijken het van dag tot dag. Vooralsnog gaan we achter de schermen -uiteraard de maatregelen in acht nemend - verder met de voorbereidingen. Als pas eind mei bekend wordt dat de concerten door mogen gaan, wordt het kort dag en alle hens aan dek. Maar daar gaan we wel voor.”

Een bijkomend probleem kan het uitspelen van de eredivisie zijn. De komende weken wordt door de KNVB bepaald of de competitie in juni wordt uitgespeeld. Dan zal PSV het stadion zelf nodig hebben. ,,Ook dat zien we als een uitdaging", vertelt de manager, die achter de schermen wel bezig is met alternatieve scenario's. ,,Hier ligt geen draaiboek voor klaar. We volgen gewoon de richtlijnen van het RIVM. De gezondheid en veiligheid van de mensen staat natuurlijk voorop.”