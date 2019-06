Guus Meeuwis is BLØF hartstikke dankbaar en Nieky Holzken geniet op Ibiza

Hitteplan van kracht in Brabant: Eerste hete dag is een feit

18:29 De temperaturen lopen vanaf vandaag flink op. Vanaf maandag worden temperaturen van meer dan 30 graden verwacht, waarbij het dinsdag en woensdag zelfs boven de 35 graden kan worden. Organisaties, scholen en ziekenhuizen nemen voorzorgsmaatregelen. Volg alles over de hitte in ons liveblog en lees terug hoe de eerste warme dag ons vandaag is vergaan. Heb je zelf een evenement dat wordt afgelast of op een ander tijdstip plaatsvindt of neem je andere maatregelen vanwege de hitte, meldt het ons via online-zuid@persgroep.net.