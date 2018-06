Guus Meeuwis nieuwe ambassadeur Unicef, Olcay Gulsen ontmoet bijzonder persoon

Brabantse vrienden­groep bouwt Oranje bus om tot Max Verstappen fanbus

27 juni BREDA - Veel overtuigingskracht was er niet voor nodig om een bus via Marktplaats te kopen en een roadtrip te plannen naar Oostenrijk waar Max Verstappen op 1 juli de Grand Prix gaat rijden. Binnen vijf minuten werd er acht maal 'ja' gezegd in de Whatsappgroep van de Bredase vriendengroep en nu zijn onderweg naar Spielberg. "We zijn pas 50 kilometer onderweg en hebben de reis nu al terugverdiend!"