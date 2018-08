Guus Meeuwis terug van vakantie met zijn Manon, Kluun blijft lookalikes spotten

La Fuente gaat volle bak

De Eindhovense Job Smeltzer, beter bekend als DJ La Fuente, laat er geen gras over groeien. In één week draait hij elf shows.

Kluun ziet dubbel

De Tilburgse schrijver Raymond van de Klundert, oftewel Kluun, blijft maar lookalikes vinden. Zo zag hij in Zuid-Afrika zanger Barry White als portier werken. Het is al de vierde dubbelganger die Kluun vastlegt op een selfie. En zoals Barry White ooit zong: 'Keep on doing it'.