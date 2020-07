Guus Meeuwis verzet twee jubileumconcerten in New York naar volgend jaar

TILBURG - De twee concerten van Guus Meeuwis in New York zijn een jaar uitgesteld. De zanger uit Tilburg zou 23 en 24 oktober optreden in de Webster Hall. Wegens de coronacrisis zijn de shows verplaatst naar vrijdag 22 en zaterdag 23 oktober 2021.

Beide optredens zijn al uitverkocht. Gekochte kaarten blijven geldig. Meeuwis en zijn team kreeg van de Amerikaanse autoriteiten nog geen informatie over de geldende maatregelen in oktober. Wèl is duidelijk dat de meeste shows, die dit kalenderjaar in New York zouden plaatsvinden, zijn verplaatst. Het team van Meeuwis gelooft niet dat de situatie in de stad op korte termijn verandert en heeft daarom besloten de shows met een jaar te verzetten. ,,We willen boven alles dat de gezondheid van onze bezoekers op geen enkele manier in het geding komt”, valt te lezen op de website van de zanger, geboren in Mariahout.

Droom laten varen

,,We moeten de New York droom voor dit jaar helaas laten varen. Dat is zuur, maar in het licht van alles wat er momenteel speelt, de enige juiste beslissing. En ik ben heel blij dat we twee mooie data in 2021 hebben kunnen krijgen om ons op te verheugen.” aldus Meeuwis. Met de optredens in New York viert hij zijn 25-jarig jubileum als artiest. Hij brak in de zomer van 1995 door met het liedje ‘Het is een nacht (Levensecht)’. Al eerder trad de zanger op in Londen, Parijs en Sydney.

Lange reeks concerten in 013

Guus Meeuwis begint zaterdag 1 augustus aan een lange reeks optredens onder de noemer ‘Club Zoveel’ in het Tilburgse poppodium 013. Met zijn band brengt hij meerdere malen per week zijn nieuwe album ‘Deel zoveel’ (dat vrijdag 31 juli verschijnt) ten gehore. Ook komt een aantal hits voorbij. Meeuwis speelt ,,net zolang totdat iedereen die zich heeft ingeschreven voor een kaartje is geweest”. Die inschrijving is inmiddels gesloten. Volgens de corona-maatregelen mogen in de grote zaal van 013 zo’n 400 bezoekers plaatsnemen, verspreid over de zaal en het balkon. Het laatste concert staat gepland op 10 oktober.