Gwen van Poorten heeft last van agressieve fan en deze vechtsporter was vroeger een van de Ninja Turtles

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Donderdag is voor veel BB’ers Throwback Thursday. Ook Memphis Depay kijkt terug met een foto waarop hij nog heel jong is. Voordat hij een professionele voetballer was, zag hij er zo uit. Je zou bijna vergeten dat zelfs Depay schattig was.

Een andere topsporter die een Throwback Thursday heeft deze donderdag is Rico Verhoeven. Dat de liefde voor vechtsport er vroeg in zat, blijkt wel uit zijn vroegere carnavalskostuum. Hij ging als Teenage Mutant Ninja Turtle. “Dat was voordat ik solo verder ging", grapt hij er zelf bij.

Art Rooijakkers is op bezoek geweest bij zeilmeisje Laura Dekker voor zijn nieuwe programma. Natuurlijk moest hij even mee het water op met haar. “Drie keer raden wie de matroos is en wie de kapitein.”

Ook een terugblik, maar eentje gevuld met emotie. Domien Verschuren kijkt naar deze foto en denkt terug aan de fijne avond die hij had met zijn vrienden. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om ze te bedanken voor hun steun.

Het gebeurt wel vaker dat presentatrice Gwen van Poorten vreemde berichten krijgt van fans. Soms deelt ze haar reacties daarop. Zo ook deze keer. Deze fan wilde graag foto's van haar voeten en was niet blij toen ze ‘nee’ zei.

Nieky Holzken is op vakantie. En als je op een prachtige locatie bent met mooi weer, wat doe je dan? Gamen! Holzken zit te midden van tropische temperaturen een spelletje te spelen. Het gaat er tenslotte om dat je je ontspant op vakantie toch?