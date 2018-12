Gwen van Poorten is lam en lui en Sylvie ligt lekker in haar nieuwe pyjama op de grond

Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Lam en lui op het strand. Dat leest presentatrice Gwen van Poorten en dat is ze bovendien ook. Zo te zien vermaakt ze zich prima op haar strandbedje met een lekker wijntje of cocktail misschien.

Oud-voetballer Pierre van Hooijdonk promoot de sport over de hele wereld. Iedereen verdient namelijk een kans om lekker te voetballen. Hij zorgt in Kaapstad in ieder geval voor een hele hoop blije gezichten.

1992. Oh wat een jaar. Dat wordt tenminste uitvoerig gesproken door Olcay Gulsen en Jeroen van Koningsbrugge bij RTL. Weet jij nog veel van het jaar? Olcay en Jeroen hebben het in de make-up tenminste uitstekend naar hun zin.

Oud PSV’er Marco van Ginkel is 26 jaar geworden en werd op zijn verjaardag overspoeld met felicitaties. En daarvoor bedankt hij iedereen uitvoerig. Zijn verjaardag vierde hij blijkbaar onder andere met een lekker etentje.

Judo en MMA, gaat prima samen toch? Volgens judoka Roy Meyer in ieder geval wel. Hij heeft samen getraind met Pieter Buist en dat heeft beide mannen goed gedaan zo te zien.

Burgemeester Onno Hoes is op bezoek bij de verjaardag van twee dames met een hele mooie leeftijd. Samen bijna 300 jaar!

Na al die foto's van zijn mooie auto's moet DJ La Fuente af en toe zelf ook even omkijken naar wat hij allemaal bezit hoor. Je zou het bijna vergeten anders.

Hij moet er nog even van bijkomen hoor. Dat avondje optreden in Carré in Amsterdam. Jeroen van Koningsbrugge vraagt zich af of Beau wel weer helemaal de oude is na het zogenoemde Nachtgala.

Lekker thuis relaxen in een fijne pyjama. Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee, zo dacht ook Sylvie Meis. daarom zegt ze natuurlijk ook geen nee als ze reclame mag maken voor een groot warenhuis. En of ze nou feestelijk gekleed is of in een pyjama op de grond zit, ze ziet er altijd weer even goed uit.