Gwen van Poorten lijkt voortaan op Mel Gibson en Onno Hoes is niet vies van een beetje techno

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Het lijkt net carnaval op de kermis in Goirle. Daar had Johan Vlemmix namelijk vandaag opnames van de ‘botsautokaraoke’ met zanger Sjef Soldaat. Wij zijn wel erg benieuwd naar die botsautokaraoke.

Is het Gwen van Poorten of Mel Gibson? Volgens haar vriend is het verschil amper te zien. Om dat maar even extra te benadrukken maakte Gwen er een aardige fotoreeks van.

Gers Pardoel vraagt zich af waar hij ons ziet deze zomer. Hij gaat er waarschijnlijk voor het gemak van uit dat dat bij een van zijn concerten zal zijn.

Het is warm deze dagen. Maar waar het pas écht warm is? Bij de Foute Party, als we Domien Verschuuren moeten geloven. De Q-Music DJ draaide daar en beweert dat het er 30.000 graden was. Er stonden dan ook 20.000 mensen binnen dus ja, wie weet.

Wie ook niet vies is van een festivalletje: Onno Hoes. Hij was te vinden op Awakenings. We wisten nog niet dat hij zo'n techno-fan was maar zo te zien heeft hij het goed naar zijn zin gehad.

Mooie selfie's maken zit er niet in met deze warmte. Dus doet Duncan Laurence het maar met een simpel ‘backstage selfietje’.