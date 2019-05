Gwen van Poorten wil het paradijs niet uit en Tanja Jess showt haar moves in New York

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Zo te zien heeft Guido Weijers een lollig begin van de week. Hij zit aan de vergadertafel en vertelt waarschijnlijk net een goede grap want iedereen ligt in een deuk.

Wauw, zo herkennen we haar bijna niet! Beertje van Beers blikt terug op een oude foto waar ze een kort, pittig kapsel heeft. Staat haar wel goed.

Zo vader, zo zoon. Waar het met de carrière van het zoontje van zanger Vinzzent heengaat, is al wel duidelijk. Hij heeft de moeite niet eens genomen om zijn jas uit te doen.

Daar gaat ‘ie dan! Duncan Laurence is onderweg naar Tel Aviv om met zijn hit Arcade eventjes het songfestival te winnen.

Nu Tanja Jess in New York is, heeft ze ook tijd om weer wat vriendschappen aan te halen. Ze heeft een hele leuke tijd bij een spannend optreden zo te zien.

Hoera!! De oudste dochter van Rico Verhoeven is vandaag jarig en wordt alweer 8 jaar. Een hele leeftijd en Rico wordt er zelfs een beetje emotioneel van dat het zo snel gaat. Daarom post hij een paar mooie foto's waar hij altijd weer gelukkig van wordt.

Daar wordt Frans Bauer natuurlijk apetrots van. Heel België zingt zijn nummer Leugentje om bestwil. Tenminste als je luistert naar vbro, misschien is dat niet persé het hele land. Maar toch, heel goed Frans!

Marianne Vos is zich in Yorkshire aan het voorbereiden voor het WK Wielrennen dat dit jaar in Yorkshire plaatsvindt. Maar pas in september, dus ze heeft nog even.

Presentatrice Gwen van Poorten heeft een paar dagen zon, zee en strand achter de rug in de Dominicaanse Republiek. Zo te zien was ze graag nog even gebleven. Kunnen wij ons he-le-maal voorstellen.

Waar Tanja Jess ook gaat, met ijzeren discipline werkt ze zich in het zweet. Gelukkig kijkt er in NYC niemand raar van op als je dat in een parkje doet.