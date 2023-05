Haagse Beemden Breda nu echt bijna af: woningen voor ouderen op laatste ongebruikte grasveld

Uitbrei­ding school wéér uitgesteld; kinderen nog zeker 3,5 jaar in noodloka­len

VUGHT - Leerlingen van kindcentrum Het Kwartier in Vught krijgen nog zeker 3,5 jaar les in noodlokalen. In het meest gunstige scenario. Een permanente oplossing voor het nijpende huisvestingsprobleem is namelijk weer uitgesteld. ,,En dat is heel erg jammer.”