Háár zoon, een verkrachter? 'De politie geloofde die meisjes blind’

De V, de R, de I en de J. Esther Boek toetst die letters in op haar mobiele telefoon, selecteert de mensen die zo mee hebben geleefd en drukt op verzenden. ,,Mama, het is voorbij”, zegt haar zoon Dex even later als ze de rechtbank in Arnhem uitlopen. Een jaar geleden kreeg hij nog 36 maanden cel aan zijn broek, maar het hof heeft hem zojuist in hoger beroep vrijgesproken van de verkrachting van twee minderjarige meisjes. Dat betekent dat hij niet terug de cel in hoeft. Dat hij nu ook officieel géén verkrachter meer is.