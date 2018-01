Haarense brandweer bevrijdt vierjarige Niels na val met fiets

Niels was zondagmiddag met zijn moeder in Haaren boodschappen wezen doen, toen hij op het mgr. Bekkersplein viel en met zijn voet muurvast achter de trapper was komen te zitten. ,,We hebben er met een paar mensen nog naar gekeken, maar hij was niet los te krijgen", vertelt moeder Geno. ,,Telkens als hij bewoog met zijn voet, had hij veel pijn. Toen heb ik 112 maar gebeld". Omdat de vrijwilligers van de Haarense brandweer net een brandje achter de rug hadden en in de kazerne bijkwamen met een kop koffie, konden ze snel ter plekke zijn. ,,Binnen een minuut", volgens de moeder van Niels.

Troostbeer

Daarna duurde het echter nog een kwartier tot twintig minuten voordat de brandweerlieden de voet van de vierjarige - voorzichtig - los konden krijgen van de fiets. Niels gedroeg zich rustig volgens zijn moeder, maar op de foto is toch wel de angst in de blik van het manneke te zien. Voorzichtig werd de trapper verwijderd en kon Niels bijkomen. Om meteen daarna een 'troostbeer' in de handen te krijgen gedrukt en - met een grote brandweerhelm op - in de nog grotere brandweerwagen gehesen te worden. Nog even met alle stoere brandweermannen op de foto en het grootste leed was geleden. De trapper van zijn fiets is kapot, maar dat geeft niet zegt zijn moeder 's avonds, want zelf mankeert de vierjarige niets.