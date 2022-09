Haken, breien en zeveren in woonzorgcentrum Wilgenhof: ‘Want we zijn hier in Brabant!’

EINDHOVEN - ,,Weet je dat ik 32 jaar in de zorg gewerkt heb? Nu zit ik aan de andere kant, daar heb ik het wel moeilijk mee”, vertelt een breiende Els. Zij is een van de deelnemers aan de Aanhaaktafel in woonzorgcentrum Wilgenhof in Eindhoven.

,,Bij de eerste dertig centimeter denk ik: het wordt niks. Maar als ik doorga, lukt het wel en dan wordt het nog mooi ook!” Marij haakt een steeds groter wordende cirkel, met steeds een andere kleur. Het lijkt op een groot uitgevallen pannenlap. Joke schiet in de lach. ,,Nee joh! Het wordt een omslagdoek.”

Puzzelen mag ook

Een stuk of tien mensen zitten aan tafel in de hal van Wilgenhof, het grootste woonzorgcentrum in het stadsdeel Stratum. De meesten wonen er, maar er komen ook ouderen uit de buurt. Vijf jaar geleden is de Aanhaaktafel begonnen als handwerkclub, maar puzzelen of iets anders doen mag inmiddels ook. ,,Want het gaat om de contacten, vertelt Maaike Mul”, coördinator Kunst & Cultuur.

Joke vat het samen: ,,breien, haken en zeveren. Want we zitten hier in Brabant!” Dan vertelt ze dat er aan de Aanhaaktafel al eerder omslagdoeken zijn gehaakt. Ze pakt haar telefoon om een foto te zoeken. De omslagdoek is inderdaad om een hoofd geslagen, een hoofd met dikke pret zo te zien. De gekste dingen worden er gehaakt en gebreid. Hoe abstracter, hoe beter.

En ze zeveren dus. Over Wim Daniëls. ,,Weet je dat-ie ook hier is geweest”, vraagt de een. De ander noemt het tv-programma over dorpen ‘dat hij doet samen met… kom, hoe heet-ie nou toch? Huub Stapel!’ Een derde vindt het onnozel, zoals die twee met een motor met zijspan door het land crossen. Jan komt er bij zitten. Hij is de enige man van de club. Draagt een bruin T-shirt. The Gothic Angels staat erop.

Zomergasten

,,Wacht even, bén ik wel een man?” grapt hij en meteen gaat het over de aflevering van Zomergasten van zondag. ,,Raven van Dorst vertelde dat ze er bij de gynaecoloog achter kwam dat ze hermafrodiet was”, vertelt Mieke. Jan gaat er maar niet op door, vertelt dat hij graag tussen de vrouwen zit en gumt alle ingevulde cijfers van zijn sudokupuzzel uit. ,,Als er één fout inzit kan ik weer opnieuw beginnen”, verzucht hij. ,,Cryptogrammen doe ik soms ook, al zijn ze vaak moeilijk. Je moet je kunnen verplaatsen in de kronkels van de maker.”

Els is vandaag de enige die breit. Ze woont sinds een jaar in Wilgenhof. ,,Weet je dat ik 32 jaar in de zorg gewerkt heb? Ik begeleidde een handwerkgroep in Peppelrode. Daar leerde ik de mensen dat je met weinig veel kunt maken. Nu zit ik aan de andere kant, daar heb ik het wel moeilijk mee.”

Poloshirt met schuimrubber

Nu helpt Maaike de deelnemers om hun haakwerk en breisels te verwerken in een kunstwerk. Paspoppen heten ze. Een poloshirt opgevuld met schuimrubber en een lange kous met zand als stevige voet vormen samen de basis. De omslagdoek en de ‘houder voor een zoutvaatje’ zoals Marij het zelf noemt, vinden als een waaier gedrapeerd of uitgerekt tot een lange reep ergens een plaats op de pop.

Overigens laat Maaike weten dat ze nog veel meer deelnemers kunnen gebruiken. Iedereen kan dinsdagmiddag om twee uur aanschuiven en ook thuiswerkvlijt is welkom. Hoewel samen handwerken wel heel gezellig blijkt. ,,Eenzaamheid hoeft echt niet, hoor”, zegt Joke. ,,Maar je moet wél zelf je deur uitkomen.”