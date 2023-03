Halfvastenoptocht in Oss geeft zelfs de straatlantaarns het nakijken

Samentuin Et­ten-Leur nu op andere plek: ‘Dit verbindt jong en oud’

ETTEN-LEUR - De Samentuin Van Gogh is verhuisd. Vanaf nu is de tuin te vinden op een stuk grond achter de kerk in de Lambertusstraat in Etten-Leur. Kinderen van basisschool De Vincent plantten er vrijdagmiddag symbolisch een boompje.