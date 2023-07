Handtekeningen zijn eindelijk gezet voor Voedselbos Den Hout: ‘Nu kunnen we plannen maken en subsidies werven’

,,Hier zaten we op te wachten”, zegt een opgeluchte Yvonne van de Gevel namens de initiatiefnemers van het Voedslbos Den Hout. Nadat begin juni bekend werd dat er definitief een stuk grond was gevonden, moest het nog zwart-op-wit staan. Met de krabbel van Arnoud Kastelijns (wijkwethouder Den Hout) is er geen weg meer terug.

‘Wij zijn zó blij', jubelt de stichting in een bericht op Instagram. ‘Binnenkort vrijwilligers informeren, plannen maken voor de aanleg en subsidies werven.’

Voor 25 jaar

Voor de duur van 25 jaar wordt een perceel van 1 hectare groot tussen de Vrachelsestraat en sportpark Contreie gehuurd. Van de Gevel: ,,Eerst werd ons een looptijd van 10 jaar aangeboden, maar daarvoor kun je geen bomen planten. Dit is een stuk beter.”

De stichting werd in 2020 opgericht met als doel een voedseltuin in te richten in Den Hout. Na een zoektocht lieten de initiatiefnemers en gemeente Oosterhout hun blik vallen op een stuk grond aan de Vrachelsestraat, schuin tegenover het streekproductenwinkeltje van Pheninckx. Vorig jaar concludeerde wethouder Kastelijns dat die locatie niet haalbaar was.

Punten sparen voor bomen

Het voedselbos, gericht op ecologische balans en voedselproductie, wordt op natuurlijke wijze onderhouden. Daarbij wordt geen gebruikgemaakt van kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen.

Via Stichting Oosterhout SDG Lokaal kunnen mensen deelnemen aan de Car Free Challenge, waarbij punten zijn te verdienen wanneer voor reizen de fiets wordt gepakt in plaats van de auto. Die punten kunnen worden ingewisseld voor cadeaubonnen, waarmee bomen in het voedselbos worden geplant.