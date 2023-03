Handwerkjuf Bettie haakt er lustig op los

Hobbykamer van...ZEVENBERGEN - Een plek om je even helemaal terug te trekken en te doen wat je leuk vindt. Dat is de hobbykamer voor veel mensen. Wij laten u elke week zo’n ruimte zien.

,,Als ik ooit verhuis, dan neem ik dit hoekje mee”, zegt Bettie Leerkamp (87) beslist. Haar hobbykamer is niet zozeer een kamer als wel een hoekje in de woonkamer van haar appartement. Maar het moet gezegd worden: het is een heerlijk hoekje. Aan het raam aan de achterzijde van het pand.

Veel handgemaakte knuffels

Mevrouw Leerkamp heeft heel haar leven veel aan handwerken gedaan. Ze heeft er zelfs nog les in gegeven als handwerkjuf. Fröbelen met papier, breien, haken, borduren, naaien, noem maar op. De laatste jaren heeft ze zich vooral toegelegd op het haken. ,,Omdat je daar van die leuke patronen voor hebt.” In een kamer in de hal staat een stellingkast die voor een groot deel gevuld is met handgemaakte knuffels.

Quote Twee keer hetzelfde maken? Ik prakkiseer er niet over

Vrolijke zebra’s, een krokodil met een hoedje op, een niet zo snugger kijkend uilskuiken, dozen vol met de meest uiteenlopende wezens. In een zelfgemaakt uitklapboek zitten foto’s van eerder werk. Waaronder een zeer schattige kerstgroep die al jaren in december tevoorschijn wordt gehaald. Elk patroon wordt maar één keer gebruikt. ,,Twee keer hetzelfde maken? Ik prakkiseer er niet over”, zegt ze resoluut. ,,Daar is toch geen lol aan.”

Merklap voor kleindochter

,,Ik heb een flinke voorraad materiaal liggen, dus wanneer ik een leuk patroon zie, kan ik meteen beginnen.” Op dit moment zijn de haaknaalden even opgeborgen. Het huidige project is een borduurwerk. Een merklap voor haar kleindochter. ,,Ze gaat in augustus trouwen.”

Gevraagd hoeveel tijd er in het handwerken gaat zitten zegt ze: ,,Gelukkig heel veel. Je moet bezig blijven. En tv kijken doe ik amper. De hele tijd almaar die pratende hoofden op tv, voor mij hoeft het niet. Wanneer ik hier op mijn plekje zit, dan is het alsof er een koepel om me heen komt. De rest van de wereld, ze zoeken het maar uit. Laat mij maar lekker mijn ding doen.”