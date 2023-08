Hans de Visser(82) was uitgefladderd toen hij Hannie van Gorp (81) ontmoette

Bijna showtime voor het openlucht­spek­ta­kel ’53 in Bergen op Zoom: 12.000 bezoekers verwacht

BERGEN OP ZOOM - Het openluchtspektakel ’53, dat tussen 8 en 23 september op de Waterschans zal zijn, beloofd een publiekstrekker te worden met een opkomst van in totaal 12.000 toeschouwers. ,,Na een paar maanden van repeteren zijn we klaar voor de eindstreep en kijken we reikhalzend uit naar de generale repetitie op locatie”, aldus een van de acteurs.