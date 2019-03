Hans Huijbers neemt afscheid als ZLTO-voorzitter: ‘De hetze tegen boeren verdampt’

Met zijn robuuste fysiek en hart op de tong stond hij tien jaar met zijn neus in de wind, die soms aanwakkerde tot storm. Megastallen Nee, de Q-koorts-uitbraak, overbelaste en ontwrichte buurten, verontrustende gezondheidsonderzoeken, mestfraude, ingrijpende politieke besluiten. In de tijd dat Hans Huijbers voorzitter was van de ZLTO werd het debat over de agrarische sector alleen maar dieper, scherper, harder, verbetener ook.