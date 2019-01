Hans Teeuwen roept op tot meer respect voor de cowboy en Gwen heeft het moeilijk met dry january

Dry january in de grootste kroeg van Nederland. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat geldt in ieder geval voor Gwen van Poorten die het bij de Vrienden van Amstel niet volhield zonder alcohol. Welkom kater!

Musicalster Willemijn Verkaik stelt ons voor aan Sloane. Het is een gek maar beeldschoon karakter wat zij mag gaan vertolken in de musical ‘Bat Out of Hell’. 31 maart geeft Willemijn haar laatste show. Daarna wordt de rol overgenomen.

We moeten meer respect hebben voor de cowboy. Dat vindt Hans Teeuwen . Waarom? Dat legt hij haarfijn uit in dit filmpje.

Ze is al weken met ze op pad en kan er nog geen genoeg van krijgen. Leontien van Moorsel toert rond met de cast van Soof de Musical en bij de opwarming dragen ze allemaal Leontien-kleding. Wat dat dan precies is? Vooral veel zwart zo te zien.

Een bluesnummer én een carnavalsnummer. Het kan niet gek genoeg. Wim Daniëls deed twee dagen geleden een oproep om iemand te vinden die zijn liedtekst over het woord Houdoe om kon zetten in een liedje en daar werd gretig op gereageerd!

Ze is terug van weggeweest en zou zo mee kunnen doen aan het programma Hotter than my Daughter. Tenminste, dat zegt Beertje van Beers zelf over haar sexy hoge laarzen en korte rokje. Gelukkig draagt ze wel een héle warme jas, want die andere kleren gaan haar niet warm houden in Amsterdam.