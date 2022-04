Haps wordt beroemd door de archeologie, maar de molen dan?

Een oude watertoren, voormalig douanekan­toor en andere bijzondere panden die te koop staan in Brabant

Mensen die willen wonen in een niet-alledaags pand, kunnen hun slag slaan in Brabant. Op Funda staan bijna achtduizend Brabantse woningen en hoewel het vaak gaat om rijtjeshuizen of appartementen, zijn er ook bijzondere panden te vinden op de huizensite.

