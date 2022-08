Harde knallen, hoge piepen en lage bromtonen: in Brabant duiken mysterieuze geluiden op

Bij de Brabantse Milieuklachtencentrale is pas één klacht geregistreerd over de pieptoon in Oss. In de nacht van maandag op dinsdag werden verschillende bewoners van de Horzak wakker van een irritante pieptoon die in meerdere straten hoorbaar was. Volgens Peter ter Horst, een van de bewoners, is de toon vaker te horen, maar niet eerder zo luid. De Omgevingsdienst Brabant Noord geeft aan dat deze dienst pas op onderzoek uitgaat als de gemeente Oss daartoe een verzoek doet. ,,Dat gebeurt in de regel pas als er meerdere klachten zijn.”

Het komt vaker voor dat een bepaald geluid niet door iedereen als storend wordt ervaren. 12 procent van de mensen is volgens het RIVM heel gevoelig voor geluid. Maar ook mensen die minder hinder ervaren kunnen met verschillende gevolgen te maken krijgen. De Wereldgezondheidsorganisatie erkent geluidshinder zelfs als een gezondheidsprobleem en onderzoekers hebben verbanden geconstateerd tussen geluid en hart- en vaatziekten, stress en slaapproblemen.

Mysterieuze knallen in Breda

Die slaapproblemen ervoeren veel inwoners van Breda vorige zomer zeker. Toen stroomde meerdere klachten via sociale media binnen over een mysterieus geluid. Veel inwoners van Breda schrokken ’s nachts wakker van harde knallen die tot ver in Brabant en zelfs in Nijmegen te horen waren.

Volgens Roeland Roovers trilde zijn huis door de knallen, die volgens hem ‘bizar zwaar’ waren. Andrea Dam werd wakker van de knallen die in de wijde omgeving te horen waren. Zo ook in Bavel, waar een bewoonster aangaf maar moeilijk de slaap kunnen te hervatten.

Waarschijnlijk geen meteoren

De meest luide knallen werden waargenomen bij Breda en Oosterhout, maar volgens Wouter van Bernebeek, woordvoerder van Weerplaza, waren de knallen zeker 120 kilometer verderop ook nog goed te horen. Het vermoeden van sommige Bredanaars dat de knallen mogelijk van meteoren kwamen, is volgens van Bernebeek haast onmogelijk. ,,Het valt niet uit te sluiten dat het een meteoor is geweest, maar het is wel erg onwaarschijnlijk.”

Lage bromgeluiden in Den Bosch

Naast hoge pieptonen en harde knallen, wordt er ook geklaagd over lage bromgeluiden. In woningen in Maaspoort en Engelen in Den Bosch drong een bromtoon vorig jaar dwars door de muren heen. Bewoners van de Bossche wijk en het kerkdorp hadden al langere tijd last van een lage toon, maar het was totaal onbekend voor hen waar deze vandaan komt. Door de lange golvende beweging was het geluid op de ene plek goed hoorbaar en op een andere plek weer niet. Dit maakte het moeilijk de bron te vinden, schetste de gemeente toen.

Bromtoon irriteert Eindhovenaar steeds vaker

Ook in Eindhoven had een groeiend aantal inwoners drie jaar geleden er last van: een lage bromtoon die overal doorheen leek te dreunen. Gekmakend was het, het geluid dat toen al meer dan een jaar zeer regelmatig opdook in een woning aan de Zeelsterstraat. Elke keer in een cyclus van zo’n veertig minuten. ,,Twintig minuten op een laag niveau, en dan weer twintig minuten op een wat hoger niveau”, vertelde bewoner Truus Walter.

Wat in elk geval wel vast leek te staan, is dat de bromtoon in de Zeelsterstraat in de categorie laagfrequent geluid kon worden geschaard. Dat zijn tonen die slechts door een klein percentage mensen worden opgemerkt. Klachten over overlast van dit fenomeen nemen jaar na jaar toe, constateert de Stichting Laagfrequent Geluid, de club die opkomt voor de belangen van gedupeerden.

In een brief aan toenmalig minister Bruno Bruins van Volksgezondheid pleitte de stichting tot beleid en aanpak van de problematiek rond laagfrequent geluid. De minister verwees de stichting door naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, omdat zij verantwoordelijk zou zijn voor ‘het beleidsdossier geluid’. De gemeente had ‘nog geen ervaring met klachten waarbij de voorgestelde normen uit de richtlijn worden overschreden’, aldus de woordvoerder van de gemeente.